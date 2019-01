Ahorra porque el dinero que ahora guardes te será de gran servicio en estos primeros meses del año. El tono planetario actual es de gastos, pero en medio de toda esa vorágine debes ser precavido y no incurrir en compras excesivas. Actúa con moderación.

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario , estás en un tono de aciertos en los juegos lícitos y además te envuelve una onda síquica favorable que te permite descubrir números auspiciosos y poner las cosas en su sitio, tanto en tu vida amorosa como económica pues hoy tienes a la Luna en tu elemento y además en la vibración de las finanzas, el ocho. No obstante, debes cuidarte mucho de las personas murmuradoras que ahora te rodean y causan inestabilidad en tu mundo interior con sus chismes y problemas. Aléjate de la negatividad, que es contagiosa.

Si tu signo es del elemento tierra, tales como Tauro, Virgo o Capricornio, no saques a colación errores del pasado porque estarías estropeando una bonita relación. Si hubo disgustos entre ustedes o si en alguna ocasión se presentaron situaciones embarazosas, este es el momento de dejarlo todo atrás y perdonar. Las personas inteligentes no son rencorosas. Estás muy sensible a la intemperie así que cuídate de la nieve, las exposiciones prolongadas al Sol y los factores de lluvia o sereno. Cuando salgas a la calle toma todas las precauciones para evitar caídas o resbalones pues ahora estás propenso al descuido.