Leo

Un temor vago a “algo” que podría pasar

El eclipse, la luna llena, la superluna, la luna azul, todo esto junto está ocurriendo en tu signo Leo este 31 de enero. Un período de intranquilidad, de temor a “algo” que puede suceder, pero que no se sabe ciertamente. Lo mejor es no tomar decisiones significativas mientras dura la influencia del eclipse y evitar litigios legales, la firma de documentos importantes, compras de casas o terrenos y negocios en los que haya cuestiones que no estén del todo claras. En el amor nada de peleas. Respira hondo, deja pasar. Foto: Shutterstock | Univision

