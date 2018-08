Hoy viernes la Luna está en Tauro. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados.

Se abre un ciclo de muchas posibilidades en el que te ofrecerán de todo. Sigue tus corazonadas, pero al mismo tiempo no deposites ciegamente tu confianza en quienes no conoces bien. Nadie sabe realmente cuáles son sus verdaderas condiciones hasta que la prosperidad y la abundancia le llegan, entonces salen a relucir los egoísmos de gentes vanas y la grandeza del corazón de los buenos.

Esto lo comprenderás mejor si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, recuerda que las personas verdaderamente grandes, son sencillas, no pretenciosas. Se avecinan días de mucha intensidad en los que te verás forzado a tomar decisiones rápidas que no debes postergar. Sin embargo, esto no quiere decir que debas ceder a las presiones sino que lo analices todo de forma serena y tranquila antes de decidirte, no olvides que tienes planetas retrógrados y si obras de forma impulsiva o emocional podrías cometer errores. Escucharás proposiciones que debes ponderar.

Si tu signo es del elemento tierra, o sea, Tauro, Virgo o Capricornio, habrá muy buenas perspectivas económicas así que aprovéchalas cuando surjan para que no te vayan a tomar desprevenido. El miedo limita, no permitas que ese sentimiento negativo impida tu desarrollo. Esto se aplica también a tu vida amorosa porque si te dejas impresionar por algo que te dijeron o que sospechas y no pones las cosas claras frente a ti estarías perdiendo algo hermoso. Estarás considerando desde ahora la posibilidad de un viaje corto próximamente. Este será un día de intensa actividad dentro de tu vida amorosa y familiar porque vas a estar muy claro mentalmente, aclarando sospechas y dudas y al mismo tiempo con muchas ideas que contribuirán a que aumentes tus ingresos dentro de poco tiempo.

Si tu signo es del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, vete preparando y acostumbrando a la idea de un cambio en tu entorno porque así no te tomará de sorpresa cuando alguien incumpla su palabra, falte a una cita o no actúe de la forma esperada. En el amor nadie podrá engañarte ¡sabrás qué hacer en todo momento! Tus corazonadas son atinadas. Se está creando un paisaje positivo en tu horóscopo que te ayuda a tomar decisiones acertadas en diferentes cuestiones. Hay motivos para alegrarse inclusive a pesar de los contratiempos pasados.

En el caso del elemento agua, si eres nativo de Cáncer, Escorpión o Piscis no te preocupes por las contrariedades o reveses porque se aprovechan al máximo cuando se toman como experiencias vitales, lecciones que nos da la vida para salir adelante en todo. Este viernes traerá consigo la posibilidad de escoger entre dos caminos que tienen iguales potencialidades de éxito. No te apresures ni te dejes presionar, toma tu tiempo antes de decidirte. Lo que has estado deseando se materializará y en tus manos habrá soluciones inesperadas a los problemas que te inquietaban.

Visita ahora mismo el horóscopo de tu signo específico para que te enteres de lo que puedes esperar, lo que te conviene hacer y lo que debes evitar para disfrutar mejor este fin de semana.