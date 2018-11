Este viernes 30 de noviembre la Luna continúa en Virgo en la fase cuarto menguante. El planeta Mercurio así como Urano están retrógrados. La vibración numerológica de hoy es el 7.

En este mes que está al comenzar decídete y no continúes esperando la pareja perfecta porque tendrías que mandártela a hacer con un programa de computadora. Tienes a tu alrededor las personas reales que esperan por ti, y en una de ellas puede estar tu felicidad.

¿Cómo se consulta a un espejo? Cargando galería

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, la energía planetaria es positiva y mejoran mucho las condiciones físicas si has estado sometido a tratamientos fuertes por padecer de dolencias crónicas o delicadas. Un buen día para recuperar energías y restablecer la salud perdida. No te desanimes si te sientes estancado en tus proyectos económicos pues este fin de mes, aunque retrocedas un paso habrás avanzado dos. No confíes mucho en los juegos de azar porque en ellos no está la solución de tus problemas financieros. Los asuntos del corazón tienen arreglo siempre.

Si tu signo es telúrico, o sea, Tauro, Virgo o Capricornio comprendes que el amor debe vivirse cada día y este viernes es uno de esos. Si ahora te sientes feliz junto a quien te ama, y amas, no arriesgues nada por una quimera. Sigue tus intuiciones y al mismo tiempo actúa con firmeza para que puedas reparar el daño emocional que hayas cometido sin darte cuenta con tu pareja amorosa o con quien te ama y has herido inconscientemente. Enmienda cualquier error. Los asuntos delicados empezarán a resolverse básicamente los asociados con cuestiones legales, laborales o familiares.

¿Qué dicen tus pies sobre tu personalidad? Cargando galería

En el caso de los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario no olvides que todo en la vida está sujeto a los cambios. Una experiencia desagradable del pasado no debe impedir el disfrute de tu felicidad actual. Cada encuentro es diferente y no tienes por qué pensar que nuevamente te va a salir mal. Vive intensamente hoy. Hay buenas noticias. ¿Sólo o sola? No te preocupes, tu soledad termina. En tu horizonte astral hay un viaje de negocios o una invitación a cenar en la que surge una oferta de empleo o la posibilidad de mejorar tu status laboral actual. No es definitivo, pero tiene probabilidades de éxito y no debes cerrarte las puertas.

Finalmente, los signos del elemento agua, Cáncer, Escorpión y Piscis, notarás cómo los asuntos relacionados con préstamos y créditos están bien auspiciados, pero no así el azar así que no arriesgues tu fortuna en juegos improvisados. Pon tu mente a funcionar y verás como surgen ideas magníficas para hacer el dinero que necesitas. Hay buenas noticias para ti en el aspecto amoroso porque sales airosamente de un conflicto o situación embarazosa en la que sin proponértelo te habías visto envuelto. Estás en un momento feliz para recomenzar o reiniciar una relación. No te dejes apabullar por gentes pesimistas, tú haz lo tuyo, y adelante.

Visita ahora mismo el horóscopo de tu signo específico para que te enteres de lo que puedes esperar, lo que te conviene hacer y lo que debes evitar para disfrutar mejor este fin de semana.

EL MENSAJE DE HOY DEL NIÑO PRODIGIO: