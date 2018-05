Los signos de tierra como Tauro, Virgo y Capricornio dan pasos muy concretos en escalones de prosperidad y decisiones significativas. Estarás considerando proponer una relación a alguien que desde hace tiempo te viene dando vueltas en la cabeza, te lanzarás a esa aventura atrevida, osada, que asombrará a todos, pero que no debes seguir dilatando ya que la vida no transcurre mañana sino hoy y si no vives tu presente intensamente estarías perdiendo oportunidades de ser feliz.