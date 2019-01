Algo que te sorprenderá gratamente cambiará tu forma de sentir en este día. Lo que inicialmente era un juego se empieza a complicar sentimentalmente, pero te sientes bien. No obstante, si estás en medio de una relación estable, debes ser muy prudente para no cometer errores ni dar pie a que surjan escenas de celos.

Si eres del elemento tierra, como Tauro, Virgo o Capricornio no prestes atención a los rumores que te lleguen porque simplemente te pondrías nervioso, o nerviosa. Ahora no es tiempo de angustias sino de trabajo y afirmación. Si has tenido problemas en tu empleo verás que en pocos días se resolverán todos. Cuida tu dinero y no lo dejes al alcance de personas que podrían hurtarlo. También debes ser muy precavido cuando vayas a los cajeros automáticos porque debido al tránsito lunar puedes estar demasiado distraído o confiado y esto es peligroso.