Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario no te desalientes por los inconvenientes y adáptate a la situación, pero no dejes de hacer tus cosas por causa del tiempo o los problemas. Tu salud depende de tu actitud cotidiana y la forma en que reaccionas a las circunstancias imprevistas. Te enfrentarás a situaciones nuevas en las que se requerirá tu flexibilidad mental para resolver inteligentemente un problema. Lo mejor de todo esto es que según tomes las eventualidades, más éxito tendrás ya que tu inteligencia se pone a prueba.

En el caso de los nativos del elemento tierra, como son Tauro, Virgo o Capricornio, estarás frente a coyunturas inesperadas en las cuales podrías perder dinero si te dejas llevar por la emoción. Se requiere todo tu buen juicio para no errar ya que hay gentes inmaduras proponiéndote negocios que no son del todo buenos, y debes ser muy cauto para no caer en trampas. Este es un tiempo de cambios íntimos en el que inicias una nueva vida. Debes ser muy cuidadoso para evitar la rutina en tus relaciones sexuales. Del aburrimiento a la infidelidad no hay más que un paso y es hora de revitalizar tu intimidad.