Podrías estar preocupándote demasiado por una situación que no vale la pena ya que tiendes a dejarte sugestionar o impresionar por los demás. Antes de pensar que todo está perdido, o lanzarte a tomar malas decisiones, analiza lo que has escuchado, pon a funcionar tu intuición, y experiencia y sobre todo sé realista.



Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario comprobarás que las cosas no son tan graves como parecen y contrario a lo que temiste fluyen mejor que antes. Todo dependerá de tu actitud ante las circunstancias y la forma inteligente y habilidosa que las resuelvas. El fin de semana se presenta con un escenario dinámico en tu elemento. Vas a cambiar de opinión súbitamente respecto a una proposición laboral, oferta de empleo e inclusive una cita romántica. No te inquietes, eso no indica inconsistencia de tu parte, sino más bien flexibilidad mental. Si te percatas que ibas a cometer un error y ahora lo rectificas, entonces no habrá nada que lamentar. Lo mejor en la vida es precaver, y al actuar como lo estás haciendo, estás poniendo a funcionar tu inteligencia y sentido común.