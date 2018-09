Este lunes toma todo lo que sucede como una gran experiencia, no te desanimes si tus méritos laborales pasan inadvertidos en estos momentos porque realmente no es así. Quienes te observan de cerca están conscientes de tu capacidad como empleado trabajador. En unos días recibirás una grata sorpresa.

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario te sentirás inspirado. El amor se presenta con un tono juvenil, inclusive la figura de quien puede representar un gran cambio dentro de tu paisaje sentimental. No te dejes desalentar por nada ni por nadie, aprovecha todo lo que está ocurriendo en tu vida y no te niegues la posibilidad de ser feliz. Si estás soltero o soltera y aparece un viaje inesperado junto a una persona que conoces poco, pero que puede ser interesante, no lo desestimes y acéptalo. ¡Vive tu aventura!