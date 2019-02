En el caso de los signos del elemento aire, como son Géminis, Libra y Acuario, no olvides que hoy domingo estamos en la vibración del ocho que es de la economía, y el dinero llegará en su momento, así que no te inquietes, pero ten todo listo desde ahora mismo para que no te agarre la noche. Planifica bien tus compras, tus pagos y todo lo que debes hacer ya que estas semanas que siguen serán muy movidas. No hay nada imposible en estos momentos para ti y con la fluidez mental y agilidad de pensamiento que caracteriza tu elemento aire.