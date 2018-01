Cáncer

No habrá secretos para ti

El plenilunio y la conjunción planetaria reafirma tu extraordinaria intuición canceriana y si has iniciado una relación con alguien que ya ha comenzado a aburrirte este será el momento apropiado para terminarla y no complicarte sentimentalmente con quien sabes no va a resultar una buena compañía para ti. De lo contrario darás pasos firmes en lo que será el inicio de algo hermoso en tu vida. Foto: Shutterstock | Univision

