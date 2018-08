Si tu signo pertenece al elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario una relación sentimental que irá más allá de lo que parecía inicialmente podría acercarte a un empleo prometedor en pocos días o a la idea de unir tu vida a la de otra persona. No te impacientes, el dinero llegará, pero en el momento que ha de llegar. Las cosas si se precipitan no salen bien y en este momento tu ciclo es de reflexión y análisis, no de atolondramientos. Aguarda, la fortuna se acerca a tus puertas y no debes desesperarte.