El efluvio de la Luna canceriana en el horóscopo crea un período de crecimiento en una relación sentimental que debes aprovechar para sedimentarla adecuadamente. Habrá buenas noticias en el caso de quienes esperan resultados laborales, pero no te impacientes si tardan pues ahora con Venus y Urano, retrógrados, se atrasan gestiones que parecían ya resueltas.

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario , atiende ese sueño, premonición, corazonada o como quieras llamar que te está indicando lo que mejor debes hacer a la hora de poner tu dinero en las mejores manos. Si te concentras en lo que es importante no tendrás problemas pero evita el despilfarro que no conduce a nada bueno. Aplica la parte más hermosa de tu personalidad en tus relaciones sentimentales de hoy y podrás desarmar a todos con tu sonrisa y buen humor. Si aún estas sin ocupación y con problemas económicos pronto escucharás noticias que te llegan desde lejos relacionadas con una cuestión de dinero que realmente son prometedoras.

En el caso del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio este será un día de revelaciones, acción y diversión así que vete preparando desde temprano pues te espera una noche en la que te enterarás de muchas cosas y cristalizarán sueños y anhelos. El amor te envuelve con un tono intenso y fuerte a medida que se acerca el inicio del mes de noviembre. Si has estado padeciendo de problemas en las piernas, como pueden ser várices, situaciones con la rodilla o el tobillo, experimentarán una gran mejoría con el tránsito planetario que está ocurriendo hoy.

En el caso de los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario se auguran muchos éxitos laborales, particularmente en el caso de quienes han estado un tiempo en el paro, o sea sin trabajo, cesantes o despedidos, y que ahora tendrán mayores opciones y oportunidades, inclusive desde inicios del mes de noviembre. No te preocupes mucho por esas deudas atrasadas, y en lugar de desesperarte saca cuentas, planifica lo que vas a hacer, contacta a tus acreedores y establece planes de pagos que verás cómo te ayudan a salir airosamente de los problemas que pudiste haber tenido en el pasado reciente.

Finalmente, en el caso del elemento agua, como son los signos de Cáncer, Escorpión y Piscis, terminarás este mes con una nueva esperanza y la posibilidad de iniciar algo totalmente nuevo en el resto del trimestre. Si te preguntabas a ti mismo si valía o no la pena continuar en una relación la respuesta es afirmativa. ¡Lucha por tu amor, no dejes que otra persona te lo arrebate! Si cometiste errores en el pasado, rectifícalos y actúa con decisión. Muchas veces has dejado escapar oportunidades importantes por quedarte callado o por una actitud empecinada. Ahora es el momento de la flexibilidad, de hablar, decir lo que sientes y aclararlo todo.