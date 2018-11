Este jueves 29 de noviembre tenemos el tránsito de la Luna por el signo de Virgo y hay un aspecto de 45 grados entre Júpiter y Plutón, ambos directos, mientras Urano en Aries, y Mercurio en Sagitario continúan retrógrados y contamos con la vibración numerológica del 6.

Es posible que haya llegado el momento de cambiar de empleo si no te sientes a gusto con tus jefes, tus horarios o las condiciones en que desempeñas tus actividades laborales o empezar a mirar tu vida sentimental en otra dirección como veremos a continuación según tu elemento zodiacal.

Tipos de sueños que seguro has experimentado Cargando galería

Si eres un nativo de los signos Aries, Leo o Sagitario, la influencia de tu regente, Mercurio, unido a los tránsitos planetarios que están ocurriendo este día crea un paisaje astral muy especial en tu horóscopo. Tienes una fuerte tendencia a la ensoñación y a pensar cosas que son muy fantasiosas lo cual podría hacerte ver lo que no existe en una persona la cual solamente es un amigo, o una amiga, y no una pareja interesada en un romance. Aléjate de las áreas de compras inútiles y las ofertas que no te convienen. Te inspiras a trabajar y crear nuevas fuentes de ingreso. Este ciclo es ideal para quienes tienen negocios propios.

En el caso de los signos del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, no hay nada malo en la fantasía, pero cuando son demasiadas y te impiden la comunicación directa con tu pareja hay que revisar qué está pasando en tu vida. Quizás estás dedicando mucho tiempo a conversar con extraños en la computadora. Tu ser interno te indica lo que más te conviene y deberás guiarte por tu intuición para evitarte contratiempos. Si no tienes deseos de comer, no fuerces tu organismo inútilmente. Vive lo más armoniosamente posible entre la naturaleza y tu cuerpo.

Los peligros zodiacales Cargando galería

En el caso del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario se visualiza un cambio laboral altamente beneficioso. Un ex compañero de trabajo que ocupa una buena posición en otra empresa, y con quien siempre te has llevado muy bien se te acerca para proponerte algo muy interesante que debes atender. El dinero que no llegaba ahora empieza a fluir. Las experiencias económicas del pasado te han enseñado a confiar más en la combinación de tus realidades objetivas y tu intuición. Ya no eres tan iluso a la hora de empezar un negocio o una relación.

Finalmente, en el caso de los signos del elemento agua, como Cáncer, Escorpión y Piscis, prepárate para las sorpresas de fin de semana. Estás en el período de los reencuentros con el pasado y por eso es vital que tomes todas las precauciones para no cometer nuevamente los mismos errores. Si algo no te sale bien en este jueves tómalo deportivamente y pon a funcionar tu sentido del humor porque de lo contrario estropearías tu día con lamentaciones o problemas personales. No creas todo lo que te prometan, ni tampoco prometas lo que no puedes cumplir. Guíate por tus intuiciones, pero también por tu sentido común y no dejes nada, ni trabajo, ni pareja.

Entérate de mucho más entrando ahora mismo en tu signo en la página de horóscopos de Univision.com

ESCUCHA ESTE MENSAJE DEL NIÑO PRODIGIO:

Tendrás un día estresante