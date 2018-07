El comienzo de una nueva semana llega con un tono magistral a tu vida trayéndote al presente muchas cosas que habías olvidado o desatendido. Debes coordinar tu espacio de modo tal que no te agobies y puedas realizar lo que deseas.

En el caso de los signos del elemento agua, Cáncer, Escorpión y Piscis no te sientas menoscabado ni relegado a un segundo plano si tu pareja hoy se muestra algo indiferente contigo porque posiblemente se trate de la influencia planetaria que te está envolviendo y la acción de la Luna en tu elemento. Actúa con naturalidad y réstale importancia. Tu vibrante personalidad todo lo solucionará e impactarás a todos con tu presencia de ánimo y entusiasmo. Ahora más que nunca debes echar a andar toda tu maquinaria positiva para que nada de lo que suceda te saque de tu centro emocional, y recuerda siempre, en la vida no hay fracasos, solamente lecciones para aprender, unas más agradables otras no tanto, pero al fin y al cabo experiencias y aprendizaje existencial.