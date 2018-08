Si tu signo es del elemento fuego , como Aries, Leo o Sagitario , no habrá excusas ni nada que te detenga para que logres lo que anhelas. En cuestiones amorosas, no envuelvas a terceras personas en tus asuntos íntimos. Si le cuentas a todos lo que haces con tu pareja esto sería perjudicial para ambos, aunque la persona a quien le confíes sea una amistad sincera e íntima. Las indiscreciones resultan costosas, además recuerda que quienes son tus amigos en estos momentos, podrían dejar de serlo en el futuro. Hay gentes que se ufanan en complicarte la vida porque ellos mismos viven vidas complicadas e infelices.

Si tu signo es del elemento tierra, o sea, Tauro, Virgo o Capricornio, no te dejes envolver por los comentarios, quejas y frustraciones de personas amargadas, vas a sentirte como ellos. Tú estás ahora en un buen tono astral así que ¡nada de prestarle atención a los quejumbrosos e infelices de siempre que no hacen esfuerzos para salir de su letargo! La vida está compuesta de pequeños detalles que la embellecen. Estás en el alba de una interesante amistad, y de un romance, y si no estás envuelto, o envuelta, sentimentalmente con nadie en estos momentos, esta persona podría ser algo que no debes dejar escapar ya que aparentemente tú le interesas.