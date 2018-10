Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario , algo hermoso está por llegar a tu vida, no te precipites, en pocos días tendrás en tus manos lo que has estado buscando. El tono imperante en tu elemento es de concordia, de pasar por alto pequeñeces y concentrarte realmente en lo que vale la pena obviando detalles irrelevantes que solamente te confunden. Toma las cosas como se van presentando y verás como con una actitud más fresca de tu parte terminas una discusión que no conduce a nada y tienes una noche de amor intenso.

Los nativos del elemento agua, Cáncer, Escorpión y Piscis ahora que impera notarás como poco a poco vas a ir recuperando ese terreno sentimental que una vez estuvo bien transitado de tu parte, pero que ahora está como distante o alejado. Es lógico, desde el punto de vista astrológico, es el resultado natural del tránsito retrógrado de Venus, planeta del amor, en este período. Por ese motivo debes revestirte de paciencia y no esperar que ocurra en un día lo que requiere más tiempo. Una vez que te acoples al ritmo de los tiempos verás como nada se complica y todo fluye de una manera hermosa en tu vida. No te impacientes si esa persona no responde, o no te llama o no se comunica contigo pues esto no quiere decir necesariamente que te han dejado de amar.