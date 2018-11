Si tu signo es del elemento tierra, tales como Tauro, Virgo o Capricornio, no te impacientes si algo no te sale como tienes planeado o si quien menos piensas te deja esperando o no cumple una promesa. Las cosas marcharán mejor en este fin de semana. Sin embargo, el optimismo ciego puede causar problemas si no eres realista. Estás comenzando esta última etapa del año con muchas ilusiones así que dale rienda suelta a tu imaginación y disfruta la vida. Las cuestiones de salud que están asociadas a problemas digestivos mejorarán mucho a medida que consigas balancear tu alimentación de forma adecuada y no comer de forma descuidada. Tu sistema digestivo requiere hoy mayor atención.