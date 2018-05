Los signos de fuego como Aries, Leo y Sagitario están en el medio de esa onda impetuosa y debes aprovecharla al máximo pues este inicio de semana coindice también con los días en que cambiará el mes y habrá un hermoso plenilunio. Tu carisma se realza con un aura seductora así que ¡ánimo! No te sientas inhibido ni triste cuando algo no sale como deseas porque felizmente, ahora, la tendencia es a la realización y lo que no sucedió, te convino para que puedas estar libre y escoger lo que te conviene.