En el caso del elemento tierra , los signos Tauro, Virgo y Capricornio , notarás cómo alguien en tu medio social te alegrará con una buena noticia. No te impacientes, lo que anhelas está llegando a tu vida. Una amistad que surge en tu horizonte afectivo se puede transformar en algo más serio en tu vida amorosa y por tanto debes observar cautelosamente todas las señales que emita esa persona en su lenguaje corporal y las palabras que te diga. Atiende un sueño, una corazonada, puede haber dinero en mensajes ocultos dentro de las mismas.

En el caso del elemento aire , los signos Géminis, Libra y Acuario , continúa un aviso de cautela y precaución debido a la influencia retrógrada de Mercurio y de Marte. Felizmente, en otro orden de cosas, la onda planetaria que te envuelve con el tránsito directo de Júpiter compensa la balanza y augura trabajo seguro y concreto. No te dejes impresionar por nada negativo que surja en tu entorno ya que en estos momentos te envuelve una onda positiva que atrae la prosperidad a tu vida financiera.

Finalmente, los signos del elemento agua, como son Cáncer, Escorpión y Piscis, estarán viviendo un fin de semana diferente, sobre todo en el orden económico y las ideas que te están llegando. El dinero que estás recibiendo te será de mayor utilidad si apartas aunque sea una cuarta parte de tus entradas habituales y la colocas en una cuenta de ahorros separada tendrás aseguradas unas buenas vacaciones. En el escenario amoroso habrá sorpresas puesto que llegarán a tus oídos comentarios de quien está interesado en ti, pero no te habías percatado. No obstante, mientras Mercurio esté retrógrado evita comprometerte o prometer lo que luego no podrías cumplir. Disfruta la relación, por supuesto, pero sin un compromiso que te ate.