Si tu signo es del elemento fuego, tales como son los signos de Aries, Leo y Sagitario, durante este ciclo, para sentirte bien solo necesitas aire puro y ejercicio. Un recorrido por un sitio natural, aunque sea una hora, obrará milagros en tu actitud general y mejorará tus condiciones generales, físicas y mentales. Tal vez no todo está transcurriendo a la medida de tus deseos, pero al mismo tiempo te sientes más a gusto en tu posición de trabajo actual y descubres como puedes sacarle más provecho a tu jornada laboral. Si estás desempleado no te desesperes, tu tiempo llegará pronto, no existen impedimentos ni obstáculos insalvables. No te impacientes si algo tarda porque en el momento menos pensado tendrás en tus manos lo que has estado buscando.