Su sinceridad es proverbial y en muchas ocasiones peca de “falta de tacto” al no medir el alcance que pueden tener sus palabras o sus consecuencias lo cual le acarrea problemas con los demás. Frente a Sagitario nada de mentiras aunque sean pequeñas porque no las soporta. ¡Las cosas como son, sin rodeos! Si algo no te gusta, lo dices sin rodeos y prepárate para escuchar “sus verdades”, y no te enfades porque es parte de su naturaleza. Este es el signo en el que siempre hay que hacerlo y decirlo todo claro. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest

