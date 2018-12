Poco a poco irás recuperando el terreno perdido en el amor, pero si te precipitas podrías cometer errores. Demuestra tus sentimientos con hechos, no con palabras solamente. Verás como en se arregla todo, particularmente en este ciclo que estás viviendo.

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario , ¿te han negado algo en tu empresa, o te han dicho que “no” al solicitar un empleo? No te des por vencido, insiste de buena forma, con argumentos e iniciativas personales. Lograrás tus objetivos más pronto de lo que piensas. El recorrido de la Luna en este día te pone en el camino de un negocio que puede ser altamente provechoso. No obstante, para poder realizarlo se requerirán fondos extras. Ve pensando en un fiador responsable y alguien que pueda prestarte lo que requieres.

Si eres nativo del elemento tierra, es decir, Tauro, Virgo o Capricornio, entenderás mejor una situación que te tenía confundido, se solucionan tus inquietudes. Lo que está ocurriendo fortalecerá tu relación y en un futuro próximo disfrutarán juntos. Tómalo todo como una especie de experiencia para no repetir errores. El nuevo estilo de vida que has adoptado para mejorar tu salud está dándote buenos resultados y dentro de poco tiempo comenzarás a cosechar sus frutos en tu cuerpo, con menos peso, más energía y mejor disposición física. Estás algo propenso a las discusiones laborales, pero puedes evitarlas si aplicas tu madurez e inteligencia. No sacarás nada discutiendo con quienes solamente saben pelear y causar problemas.