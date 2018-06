Si eres de fuego, como Aries, Leo y Sagitario estarás entrando en una fase de mayor responsabilidad y conciencia de tus obligaciones. Es tu tiempo para revisar lo que has venido haciendo con tu vida en estos últimos tiempos, tanto en el amor como en la familia, en el trabajo y tu vida social. Con la influencia retrógrada existente en el horóscopo tiendes a confundirte fácilmente de ahí la necesidad que tienes de obrar con sensatez, sin apresurarte a la hora de las decisiones ya que existe tendencia a las equivocaciones. En el amor estarás muy sensible y podrías errar al guiarte por apariencias, no dejes que las sospechas te aparten de la consecución de la felicidad que ahora está llamando a tus puertas.