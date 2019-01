Si tu signo es del elemento fuego , como lo son Aries, Sagitario y Leo hay un aviso para ti: se acercan períodos de crecimiento económico en tu vida y estarás recibiendo muchas ofertas, proposiciones e invitaciones que pueden aumentar tus recursos financieros. No malgastes el dinero obtenido e inviértelo con prudencia en este mes de enero y el próximo de febrero. Hay una nueva dimensión en tu vida que te inspira y te alienta, estarás totalmente refrescado en el amor. Culminarás esta última etapa del me de enero totalmente renovado y fresco en el amor. Te asombrarás de lo que sientes hacia quien hasta hace poco te era indiferente, este es el tiempo de las vivencias, las experiencias íntimas y proyecciones sentimentales de nuevas dimensiones.

Finalmente, en el caso de los nativos del elemento agua, como lo son Cáncer, Escorpión y Piscis, descubrirás que no hay nada imposible cuando hay una voluntad. Regálate tiempo, espacio, alegría ¡verás el resultado! Estás a punto de recibir un ingreso extra que te vendrá muy bien. Cuando te llegue ese dinero extra inviértelo en ti mismo, no es egoísmo, es saber que cuanto mejor estés, mejor estarán los que amas pues tú eres el faro que los guía, la columna que mantiene enhiesto el edificio. Actúa tomando cada cosa a su tiempo. No te preocupes por lo que no puedes resolver. Esa persona que se alejó, sigue pensando en ti y solamente debes dar el primer paso para reconquistarla, todo en su momento, y para que sepas más respecto a tu signo entra ahora mismo en la página de Univision Horóscopos y entérate de todo, cada día nos trae una sorpresa singular.