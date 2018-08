Tendrás más tiempo para pasarlo junto a los tuyos y no querrás salir de casa para nada. Un lunes excitante en el que el tránsito lunar por el elemento agua unido a la acción directa de Marte te pondrá en el camino de la consolidación sentimental.

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, disfruta de una actividad social a la que serás invitado y si estás solo o sola, buscando pareja, no dejes de asistir. Conocerás gentes que normalmente no ves en tu trabajo diario. Al circular entre ellos podrás establecer lazos de amistad muy favorables para las nuevas tareas laborales frente a ti. Afortunadamente tienes una buena vibración astral en tu horizonte, y aunque no tengas ahora los fondos deseados pronto podrás disponer de ellos.