Si tu signo es de fuego , tales como Aries, Leo y Sagitario notarás que cuando ciertas cosas comienzan a complicarse siempre descubres el mejor camino para salir adelante en todo. No te amilanes por nada y cuando surjan las contrariedades muéstrales tu mejor rostro en todo momento. Anímate y lánzate a esa aventura que te ayudará a vivir etapas muy felices de tu vida afectiva. No te sientas inquieto por esa reacción ya que a partir de estos momentos podrás definir exactamente lo que más te conviene y lo que te perjudica.



Los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario estarán muy claros mentalmente por la influencia lunar en tu elemento. Anímate y no te dejes envolver por quienes se te acercan para prometerte lo que no pueden cumplir. Cuando te hablen de una oportunidad laboral, aunque no te cierres las puertas, no dejes enseguida lo que ahora tienes pues podrías complicarte innecesariamente. Espera lo mejor y no te preocupes por lo que ahora no puedes resolver pues a partir de este ciclo astral serán muchas y muy valiosas las oportunidades que surgirán y que te permitirán resolver lo que te parecía imposible.