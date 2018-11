Si eres un nativo del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, es tiempo de amor así que vive tu realidad y no insistas en algo que no tiene sentido y solamente te causa dolor y tristeza. Debes ceder si quieres llegar a un arreglo sentimental con tu pareja, no podrás conseguir nada siendo intransigente. Comienza para ti una etapa de amor que no pensabas ibas a disfrutar porque la considerabas distante o lejana. Tu corazón se está abriendo a nuevas oportunidades para ser feliz, no pienses que los errores se repiten, si los tomas como lecciones te sirven de experiencia. Hay una buena onda ambiental en tu elemento que te ayudará a superar los trastornos relacionados con tu sistema digestivo y continuar en buenos planes de salud que te darán resultados en estos próximos días.