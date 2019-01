Si eres nativo del elemento fuego , o sea, Aries, Leo o Sagitario hay un toque de pasión y chispa a tu vida amorosa, algo que necesitabas para combatir la rutina y el aburrimiento. Estos serán días de inventos atrevidos en la intimidad, y de encuentros con quienes podrían cambiar tu forma de ver la vida. Mucho es lo que has aprendido en estos meses pasados, cuida tu vida amorosa y no la conduzcas como una empresa porque el amor es algo bien diferente al trabajo y en estos momentos, debido a la vorágine que estás viviendo podrías complicarte sentimentalmente. Mantenlo todo en su lugar, pensar con la cabeza, sentir con el corazón.

En el caso del elemento aire, los signos Géminis, Libra y Acuario, es hora de despertar a la realidad y marchar con la dinámica de los tiempos. Pon a funcionar tus ahorros, si tienes algunos, pues es menester hacer crecer tus ingresos a fin que puedas aprovechar mejor lo que ahora dispones. Sin embargo, no te limites a la hora de disfrutar el presente puesto que la vida es aquí y ahora, o sea, precave para el futuro, pero no te desatiendas de tu vida en el momento actual. Notarás una transformación interna que te ayudará a encontrar enseguida lo que busca y tanto el dinero como las oportunidades se multiplicarán, no pierdas nunca de mente que la vida es cambio, adáptate a su ritmo y verás como el tiempo lo cura. Si sufriste una decepción no permitas que el recuerdo triste te impida abrir tu corazón a lo que ahora está surgiendo en tu vida con una nueva ilusión, una esperanza y alegría. Es hora de vivir intensamente.