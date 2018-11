Este domingo 25 de noviembre comienza el tránsito directo del planeta Neptuno por el signo de Piscis y con la Luna en Cáncer ahora solamente están retrógrados los planetas Mercurio, en Sagitario, y Urano en Aries.

Es un buen día para la relajación y para intentar tratamientos de salud alternativos como los masajes y tendrás la oportunidad de conocer personas de negocios cuya prosperidad es contagiosa y te ayudarán a salir adelante en todo.

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, se avecina una etapa nueva que vivirás intensamente . Estás en el umbral de cambios muy importantes. Te evitarás desilusiones y contratiempos si no le adjudicas a los demás cualidades que no tienen. Aplica eso de “tomar a los demás como son y no como queremos que sean” y te irá estupendamente. Es un día para vivirlo en el presente, sin ataduras emocionales. Si estás dubitativo, no creas todo lo que escuches ni las promesas que te hagan. Pon los pies sobre la tierra y evitarás desengaños sentimentales. No confundas realidades con deseos.

Si tu signo es del elemento tierra, tales como Tauro, Virgo y Capricornio, cuando algo te parezca “raro” o poco usual tendrás en tus manos la oportunidad de cambiarlo para tu bien. El amor tiene nuevos rostros, inclusive si estabas esperando por esa persona que no acababa de llegar, ahora todo será mejor, más claro y definido. Mejoran mucho las condiciones de salud de los que han estado padeciendo de trastornos alérgicos y respiratorios. No obstante, si persiste alguna condición negativa y persistente no dejes a un lado tus tratamientos y visita tu médico, este es un ciclo de alerta, de preparación para estar en forma el resto del año y prepararte para un 2019 excelente.

Si tu signo es del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, no hay problemas que no puedan superarse cuando la actitud ante los mismos es positiva y directa. En este día deberás enfrentar resueltamente las dificultades y actuar con entereza. Solo así mantendrás tu posición y prestigio en tu trabajo. Tu agudo sentido síquico te permitirá descubrir dónde invertir mejor tu dinero, y lograrás resultados muy favorables. ¿La clave para la felicidad y tranquilidad mental? No sigas pensando en un problema del pasado porque ahora se abren nuevos caminos en tu vida económica y sentimental.

Y finalmente, si eres nativo del elemento agua, como lo son Cáncer, Escorpión y Piscis hay sentimientos internos, muy profundos, que pueden hacer sido heridos en el pasado, pero que debes dejar atrás totalmente, perdonando, olvidando y rehaciendo tu vida si de veras quieres disfrutar la vida y el amor. Este es un día de reevaluación y reconsideración de tus asuntos sentimentales. Un cambio de actitud es todo lo que necesitas para encontrar el camino de la felicidad pues si sigues pensando en una desilusión del pasado no podrás vivir tu presente. Te sentirás más cerca de quien en su momento jugó un rol importante en tu vida, pero que por equis motivos se alejó o distanció.

