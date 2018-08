El paisaje astral existente en el horóscopo está acentuado hacia la parte más sensible de cada elemento zodiacal. Se eleva tu sentimiento interno de autoestima y confianza en ti mismo y te sientes capaz de declarar tu amor sin reservas de ningún tipo. Estás bien auspiciado y con esta fuerza planetaria en tu entorno no habrá corazón que pueda resistírsete.

Esto se evidenciará notablemente en los signos del elemento fuego como Aries, Leo o Sagitario para quienes hay una recomendación: no te inquietes ni apresures tratando de encontrar soluciones a lo que caerá por su propio peso. Con tu palabra lograrás convencer a los demás. Este será tu día para conquistar lo más difícil. Tu vida amorosa se enriquece y si estabas soltero, o soltera, estás en el camino adecuado para tener una relación muy prometedora. En tus manos está lograr resultados positivos en tus gestiones.

Los signos de tierra, Tauro, Virgo o Capricornio están en un tono alerta, sin embargo, no olvides que tanto el amor como la amistad, deben ser cultivados, y si descuidas tu relación podrías perderla. Este fin de semana no te envuelvas en asuntos que puedan alterar tu ritmo de vida habitual. Quizás estés demasiado ocupado y te olvides de hacer una llamada telefónica o ponerte en comunicación con alguien amado. No descuides ese aspecto fundamental de tu vida sentimental porque podrías poner en peligro tu estabilidad emocional. Abre bien los ojos pues quien menos piensas está pensando en ti y considerando una relación.