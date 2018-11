Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario , descubres los motivos ocultos detrás de las palabras ya que hoy tu percepción está muy atinada. Con un toque de originalidad y frescura en tu relación, como sabes hacerlo cuando te lo propones y dejar aflorar tus cualidades mejores lograrás poner esa vitalidad a tu relación amorosa y convertir este fin de semana que está finalizando este domingo en un par de días estupendos. Tal vez has estado oyendo demasiados problemas, quejas o lamentos de gentes negativas y eso ha influido en ti. Aparta esos pensamientos derrotistas que no van contigo.



En el caso del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, un negocio en el cual has estado pensando durante estos meses pasados se muestra ahora muy positivo y capaz de darte el dinero necesario para sacar adelante tu economía y mejorar tu status financiero. Hay un toque de suerte en tu horóscopo y si sucede algo que te incomoda, encógete de hombros y sonríe a la vida, réstale importancia a lo que no lo tiene. Haz las paces con otros y contigo mismo. Estas recordando constantemente errores pasados no conduce a nada nuevo. La vida transcurre hoy, es importante que acabes de entender eso, y no se puede vivir lamentándose por algo que ya pasó.