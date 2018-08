En el caso de los signos del elemento fuego , como Aries, Leo o Sagitario una cita amorosa o reunión sentimental con alguien especial dará resultados positivos, así que ¡anímate y acude al encuentro de tu dicha! Verás como sacas más si en lugar de lamentarte o quejarte te concentras en lo que has logrado. Te concentrarás en lo que realmente debes hacer lo cual te permitirá alcanzar las metas que te has propuesto. La balanza se inclina a tu favor y a partir de los próximos días vas a tener de tu parte la fuerza y sabiduría para sacar adelante los asuntos estancados.

Los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario vibran en un tono armónico. En el amor todo fluye bien, y si tienes pareja, la relación se solidifica a pesar de todo. Sigue como vas, los problemas que hubo serán cosa del pasado. Si estás solo, o sola, no te inquietes. Tu aura atrae a ti el amor, la pasión y la dicha. No te limites ni te auto impongas obstáculos, ¡te espera lo mejor, lánzate a la conquista de tu futuro! La distancia no significa olvido sino más bien un fortalecimiento de tu vida amorosa.