Este viernes 23 de noviembre estamos en medio del plenilunio, la celebración de la Luna llena con la Luna en Géminis y los planetas Mercurio, en Sagitario, Urano, en Aries, y Neptuno en Piscis, retrógrados.

Este paisaje astral crea un tono muy entusiasta a tu alrededor que te ayudará a olvidar aquello que pudo haberte causado pena o disgustos en meses pasados. Ahora todo es diferente y más hermoso aún.

El mes de Sagitario te llenará de optimismo, entusiasmo, alegría y filosofía

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, no andes con precipitación dentro de la casa porque podrías sufrir algún accidente, caída o golpe. Concéntrate en tus asuntos y no trates de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Alerta, hay un cambio en camino. Una proposición laboral inesperada te pondrá a pensar y te proporcionará la oportunidad que has estado esperando desde hace tiempo. Tómate tu tiempo para analizar lo que realmente quieres de la vida y la forma cómo estás gastando tu dinero. Descubrirás ahorros muy importantes y lograrás salir adelante de tus deudas y obligaciones atrasadas.

Si eres nativo del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, no traigas al presente ningún recuerdo triste, hay magníficas personas, con tremendas cualidades humanas que están deseando ser tus amigos, y otros que te aman y buscan tu compañía, pero si les abrumas con resentimientos no podrás ser feliz. La mejor lección que te está dando la vida en estos momentos es la posibilidad del cambio y la transformación. Lo que necesitas para transformar tu relación amorosa en algo vibrante y hermoso es no traer al presente ningún recuerdo pasado triste.

Santa Cecilia, patrona de los músicos

En el caso del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, el amor está en tu vida cada día, sin embargo a veces miras en otra dirección y te pierdes lo esencial, hoy cambiarás esa tónica y te irá mejor en todo. Tu signo es saludable si actúas equilibradamente pero si no lo ayudas tendrías problemas. Ciertos nuevos horarios o algunas transformaciones introducidas en tu trabajo podrían preocuparte al alterar tu ritmo de vida y tu biorritmo normal. Lo primero que debes hacer es tratar de adaptarte cuanto antes al cambio, y no al revés. El plenilunio actúa como un poderoso agente catalizador en todos los diferentes aspectos de tu vida.

Finalmente, si eres nativo del elemento agua, Cáncer, Escorpión y Piscis, evita las inversiones impulsivas y las compras intempestivas o emocionales. Si acabaste de recibir una tarjeta de crédito o estás en posesión de un dinero extra no corras enseguida para gastarlo. Es hora de cambiar esa mentalidad de consumo. Se está activando la parte más atrevida de tu personalidad lanzándote a explorar lo que hasta ahora era solamente un sueño o fantasía, pero que a partir de estos momentos se convierte en realidad. Haz todo como sabes y no empieces a cambiar tus métodos de trabajo en el último instante sin haberlos explorado antes y estar seguro de su funcionamiento. No es momento de hacer improvisaciones en tu empleo sino de acciones responsables particularmente ahora que Mercurio al igual que Urano están retrógrados.

