Por otra parte, los nativos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario deben estar más conscientes de la economía pues el tránsito lunar de hoy tiende a volverte muy gastador, derrochador y poco planificador. No te lances a comprar ni vender nada ahora y que dentro de pocos días habrá condiciones planetarias mejores para lograr más ganancias y mejores ofertas. Una recomendación: si te has sentido ansioso recientemente, considera la posibilidad de tener un animalito en casa, una mascota que no te cause muchos problemas, pero que te sirva de compañía y te ayude a descargar energías nerviosas de manera positiva.