Si eres un signo del elemento aire, como lo son Géminis, Libra o Acuario, llegó la hora de proponte un cambio de escena. Es tiempo ya de tomar medidas concretas para arreglar los asuntos que has estado dejando pendiente, siempre “para mañana”. Si tu trabajo no te gusta del todo, ve pensando cambiarlo por lo que de veras te satisfaga básicamente si al concluir tu jornada laboral no experimentas una sensación de plenitud y satisfacción personal. No obstante, cuidado con las precipitaciones durante esta etapa en que uno de tus signos ya está en el ciclo de cumpleaños y persiste cierto tono de desenfado en general que podría confundirse con irresponsabilidad si no concentras tu energía en lo que realmente vale la pena y merece tu atención.