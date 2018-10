Es importante que analices cuidadosamente lo que te digan y no caigas en ningún vacío sentimental dejándote llevar simplemente por una emoción pasajera.

En el caso del elemento fuego , los signos Aries, Leo y Sagitario el exceso de optimismo de tu parte, mal fundado, apoyándote en personas irresponsables o poco experimentadas puede causarte fricciones con quienes de veras están interesados en ayudarte. La persona con quien andas podría estar errado o errada en una situación específica, pero no llegues a conclusiones ni juicios apresurados, concede el beneficio de la duda. Es hora de cobrar una mayor conciencia de la actividad física y la buena alimentación para mejorar tu salud. No trastornes tu fin de semana con inventos de última hora. Lo mejor es que realices tus tareas de costumbre y te rodees de un ambiente adecuado donde puedas terminar felizmente tus actividades laborales y disfrutar del descanso.

Si tu signo es del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio aunque ocurran algunos reveses estás en un buen momento económico. La energía positiva que ahora está envolviéndote será la llave con la cual tú mismo te abrirás las puertas del éxito. No decaigas en tu actitud y habrá sorpresas en tus finanzas en pocos días. El fin de semana promete reconciliaciones, si hubo problemas o separaciones, y arreglos entre amigos. Para sentirte bien rodéate siempre de personas alegres, positivas y llenas de buena energía. Evita discutir con gentes que son negativas y tienen mucha trastienda y problemas personales. Su influencia poco edificante y sus constantes quejas y lamentos te sacarían de tu centro emocional y pueden causarte desavenencias y disgustos. Lo más inteligente que puedes hacer es no prestarles atención.



Los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario están envueltos en una onda cambiante e incesante. Concentra tu atención en tu relación actual. Cuídate. Tu imagen y presencia física son vitales, no vayas a darlo todo por hecho. El amor necesita ser regado bien todos los días. No lo olvides. Proponte seriamente transformar hábitos negativos de salud en positivos y lograrás maravillas. Con un poco de voluntad de tu parte dejarás de fumar, si aún tienes ese hábito, y volverás a estar en el peso que tenías, antes de engordar y descontrolarte. Tendrás los argumentos para echar a funcionar al máximo los planes de trabajo que te has propuesto, y si estás desempleado el ambiente es favorable para conseguir la posición que buscas.