Si eres nativo del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, y tienes un dinero guardado, pero no sabes exactamente en qué debes usarlo piensa en bienes raíces o una casa. En esta etapa te sentirás cada vez más unido a quien en su momento fue muy significativo para ti, pero se alejó de tu realidad afectiva. Ahora todo vuelve a la normalidad y será mejor que antes. No te dejes llevar por una negativa inicial, no la tomes nunca como definitiva. Los problemas que pudiste haber tenido relacionados con la piel están ahora en proceso de mejoramiento y no habrá recaídas si te cuidas lo suficiente y no te dejas arrastrar a situaciones temerarias.