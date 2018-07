Si eres nativo del elemento tierra , o sea Tauro, Virgo o Capricornio no vayas a dejar tus intereses en manos de gentes inexpertas pues durante estos próximos días recibirás un dinero que debes invertirlo de forma prudente para no complicarte innecesariamente. Los movimientos planetarios actuales favorecen tu versatilidad y te lanzan a proyectos que no te parecían prometedores, pero que son excitantes, sobre todo en el amor. Los fines de semana siguientes serán algo movidos y deberás tomar medidas extras para terminar a tiempo un trabajo difícil. Afortunadamente podrás concluirlo y al hacerlo experimentarás una gran sensación de satisfacción personal en tu vida laboral.



En el caso de los signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario hay un énfasis en el cuidado de la salud. Un tratamiento que una vez resultó exitoso, puede no serlo ahora. Si dudas, consulta tu médico, pero no te conviertas tú mismo en un objeto de laboratorio o conejillo de Indias.Una invitación de última hora que puede significar el encuentro que has estado deseando tener desde hace tiempo con esa persona que te interesa, no lo desestimes. Sin embargo, en el plano económico las cosas son diferentes pues podrías hacer una compra poco inteligente al ser manipulado por vendedores que tratarán de hacerte comprar lo que no necesitas. Debes ponerte firme frente a los mismos.