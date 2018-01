Horóscopo del 22 de enero | La influencia cósmica crea un abanico de oportunidades

El lunes comienza con la Luna en tránsito al signo de Aries, el primero del zodiaco. Estamos bajo la egida de Acuario y del mes del tigre. El único astro retrógrado es el planetoide Ceres, en Leo. Todos los demás están directos.

Un buen comienzo de semana con la influencia cósmica que está ahora matizando el horóscopo y creando lo que se llama el abanico de oportunidades. Muchas puertas que tocaste en días pasados y no se abrieron en su momento, aunque tal vez permanezcan cerradas no te preocuparán como antes porque entonces dejarás de mirar en una sola dirección y te darás cuenta que has estado buscando una sola respuesta cuando había muchas.



Tal vez esa puerta permanezca cerrada, pero si miras a tu alrededor notarás cómo otras se están abriendo. Esta apertura de oportunidades será evidente sobre todo en los signos de fuego como Aries, Leo y Sagitario así como en los de aire como Acuario, Géminis y Libra.

En el caso del elemento agua, como son los signos Cáncer, Escorpión y Piscis el lunes trae un tono de renovación, un deseos inexplicable de transformar la realidad y proyectarte de una manera concreta hacia nuevos planes sin seguir dejando para mañana lo que debes hacer hoy.

Un aviso: si eres un signo telúrico, o sea de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio separa un dinero que te llegará pronto para que lo puedas invertir mejor en los próximos días ya que te hará falta para adelantar un proyecto que estaba estancado.



Todo esto lo puedes entender mejor al consultar tu horóscopo diario y así podrás aplicar eficientemente estas energías en tu vida cotidiana y tu signo correspondiente en particular.