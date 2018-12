Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario , te envuelve ese carisma atrayente que rompe y derriba murallas y corazones duros, así que lo que buscas y quieres estará muy pronto a tu lado. Sin embargo, hay un peligro relacionado con tu salud y es que existe cierto tono de desenfado o descuido que podría perjudicarte si no tomas medidas adecuadas. Esto quiere decir que cuando estés realizando alguna tarea no lo hagas mecánicamente sino poniendo toda tu atención para evitar accidentes menores, o peores. En tus manos está, simplemente concéntrate en lo que estás haciendo.

Si tu signo es del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, afina tu intuición este sábado pues ciertas personas mal intencionadas querrán convencerte para que entres en un negocio que no está muy claro, legalmente. Cuidado pues podría causarte problemas serios. No hagas trato con ellos si no les conoces muy bien ni estás seguro de sus antecedentes. A partir de este plenilunio se empiezan a abrir nuevas oportunidades financieras y debes estar preparado para aprovecharlas ya que las mismas surgirán en el momento que menos pensabas y no dejes dejarlas escapar. Esto también se aplica en el plano sentimental para los que están solteros o solteras.