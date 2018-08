Si tu signo es del elemento fuego, como Aries, Leo o Sagitario no hay nada que pueda empañar tu felicidad si te propones seguir adelante y conquistar tus metas día a día. Se augura un resto de semana excitante. Este día tiendes a encontrarte con gentes que querrán a toda costa que hagas su voluntad y pensarán que pueden manipularte. ¿Lo más adecuado? Respira hondo, no te enfades con quienes no vale la pena discutir y haz lo tuyo. Concéntrate en tus asuntos, tu trabajo, familia, relaciones personales y deja que cada cual haga con su vida lo que le plazca, aunque no te guste o no estés de acuerdo.