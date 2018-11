Si tu elemento es fuego, Aries, Leo o Sagitario , inicias una etapa excelente para reflexionar y aprender lo que mereces conocer y explorar. Sigue tus corazonadas. Enfrenta con decisión los cambios y situaciones que se presentan ahora en tu panorama sentimental. Si pusiste los ojos en alguien que no debías haberlo hecho, no te desanimes, la vida sigue. El tránsito lunar en un signo del elemento tierra te ayudará mucho a tomar decisiones acertadas apoyándote en la intuición y tu sexto sentido que ahora están muy acentuados. Este miércoles descubrirás otras facetas y aspectos dentro de tu vida sentimental, lo que te parecía muy difícil e inconquistable dejará de serlo.

Si tu elemento es aire, o sea, Géminis, Libra y Acuario, no te desalientes por un contratiempo, tu imaginación vuela y con ella tus fantasías amorosas. Este es un miércoles de fascinación, recuerda que en la vida no hay fracasos sino lecciones para aprender. Si algo te está dando vueltas en la mente respecto a tu pareja y no sabes cómo enfrentar la situación, en vez de ponerte en un tono enigmático y secreto que tanto irrita, di lo que sientes porque la persona amada no va a adivinar si no le cuentas. ¡Exprésate! Recuerda que ahora con Mercurio retrógrado te cuesta más trabajo dar ese paso, pero debes hacerlo porque en la medida que te proyectes positivamente hacia los demás así será lo que recojas. Tú puedes convertir cualquier revés en una victoria y eso es lo que lograrás con tu tesón, entusiasmo y buen humor.