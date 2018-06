Si tu signo es del elemento tierra como Tauro, Virgo y Capricornio estás frente a un jueves de conmoción sentimental. Esto quiere decir que estarás haciendo lo que hasta ahora era solamente un sueño, una fantasía, un deseo. No habrá murallas infranqueables para ti, cuando te propongas alcanzar algo, lo alcanzarás. El solsticio entra en tu mundo interior, se expande, extiende y crece y todo lo que ahora deseas tiene muchas posibilidades de convertirse en realidad.

En cuanto a los signos de aire, como lo son Géminis, Libra y Acuario, en estos momentos estás recibiendo la entrada de la Luna en tu elemento. La energía dinámica que impera en tu horóscopo al concluir el ciclo de cumpleaños de un signo eólico y comenzar otro nuevo es de una total transformación. Saldrás airosamente de las pruebas que se presenten, tendrás el entusiasmo e ingenio necesarios para tomarlo todo con un gran sentido del humor, optimismo y frescura. Prepárate para escuchar lo que no esperabas escuchar, hacer lo que no pensaste hacer, pero más que todo, vivir esa gran aventura que pensaste no ibas a vivir.