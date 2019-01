Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario el eclipse llamado del “lobo de sangre” está ocurriendo en uno de sus signos. Estás muy receptivo y sensible, como una esponja o una magneto. Lo que te digan o hagan en estos días repercutirá más fuerte que en otras ocasiones, por eso, no te sugestiones, ama, déjate amar, y no te entristezcas. Lo que se avecina es muy positivo, lo único que debes hacer es aprovechar esa energía que ahora se está expandiendo en tu elemento y escuchar tu ser interno si dejarte manipular emocionalmente por nada ni por nadie ¡es tu momento de ser feliz!

Si tu signo es del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, cuida tu salud. No vayas a los extremos, debes ser moderado en lo que comas, hagas o decidas respecto a tu vida en este día del eclipse repercutirá el resto del mes de enero. Este lunes es bien complicado pues el día prácticamente no alcanza. Separa tiempo dentro de tu agenda para atender a tu familia pues en ella está la fuente de tu inspiración en este ciclo. El éxito te acompaña y si te sentías inquieto por un problema laboral lograrás superarlo rápidamente. Caminarás con paso seguro y al hacerlo conseguirás lo que desde hace tiempo has estado buscando. Deberás tomar cuidado extremo con tu dinero para no obviar cuestiones importantes asociadas con efectivo y pagos, sobre todo tus obligaciones con bancos y entidades financieras. De esa manera no te complicarás en situaciones que te creen problemas en los próximos días.