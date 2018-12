ESCUCHA A CONTINUACIÓN ESTE RITUAL DEL NIÑO PRODIGIO:

Si tu signo es del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario estás en un día para vivirlo a plenitud pues tienes magníficos aspectos planetarios en tu horóscopo y no hay nada que te sea imposible realizar si realmente te lo propones. Evita las situaciones estresantes en la medida de lo posible ya que ahora lo que más necesitas es estabilidad y tranquilidad para recuperarte de cualquier situación negativa que te haya afectado en el pasado reciente. Con el impacto de la proximidad de la Luna llena habrá muchas tareas esperándote. Enfréntalas dando lo mejor de ti y con entusiasmo, pero no te agobies si no puedes finalizar en un día un trabajo que requiere más tiempo para realizarse. Tómalo todo de una forma paulatina y organizada.