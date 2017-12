Horóscopo del 21 de diciembre | Es el día del solsticio y comienza a regir Capricornio

Aries

Debes cuidar tu salud, evitar las acciones temerarias, acudir a tus citas médicas, vigilar tu peso, tu alimentación, no lanzarte a empresas arriesgadas en las cuales no tengas experiencias previas, no tomar decisiones sentimentales apresuradas. Te sentirás apoyado y respaldado porque sabrás cómo exigir en el momento adecuado sin imponerte como otras veces ha ocurrido. Foto: Shutterstock | Univision

0 Compartir