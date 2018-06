Los signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, cuentan con la gran ventaja cósmica de la Luna en tu elemento y por tanto el modo que te envuelve es de inspiración y sensibilidad. El único peligro que corres es dejarte manipular sentimentalmente por quienes se te acercan para aprovecharse de tu buen corazón, esto no quiere decir en ningún momento que te endurezcas ni que te vuelvas desconfiado, sino que no seas ingenuo ni creas todo lo que te digan.

Los signos de agua como Cáncer, Escorpión y Piscis tienden a estar demasiado preocupados por el pasado, los errores cometidos, lo que no pudieron lograr y si te pones a pensar en esas circunstancias en lugar de vivir tu realidad presente no podrías avanzar hacia adelante en tu vida. La acción de los planetas retrógrados frena tu iniciativa por lo que deberás hacer un esfuerzo extra para conquistar las metas que te has impuesto. La buena noticia es que con tu tesón y entusiasmo lo lograrás.