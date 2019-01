Si tu elemento es fuego, Aries, Leo o Sagitario habrá buenas oportunidades económicas, pero tienes que aprovecharlas enseguida que se presenten. Hay dinero en un asunto que surge repentinamente,, sorprendente, lo importante es que en todo momento te mantengas activo, dispuesto, alerta. El cambio de signo que está ocurriendo este domingo traerá alegría a tu vida amorosa, máxime cuando hoy impera la vibración del seis que es el número del amor por excelencia. Un encuentro casual transformará tu realidad. No hay problemas, si sabes cómo actuar sin atolondramientos ni precipitaciones queriendo hacer en un día lo que requiere más tiempo. No te dejes arrastrar a una pelea o discusión por celos y pon a funcionar tu experiencia e inteligencia canalizando de forma adecuada los ímpetus de tu elemento fuego que a veces te han causado problemas.

Si eres nativo del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio , debido a la inminencia del eclipse de mañana con la superluna en plenilunio es muy probable que algunas ideas contradictorias estén causando inquietudes y creando zozobra en tu vida sentimental. No les des cabida en tu cabeza y verás que no prosperan. Felizmente en esta etapa astral de enero tienes el amor de tu parte, y lo que anhelas se traducirá en algo concreto para ti. Cuídate apropiadamente. Si en horas de la tarde experimentas algún trastorno estomacal tómalo como una señal que te envía tu cuerpo para atender más tu alimentación y lograr hacerla lo más racional y adecuada posible. Evita las cenas copiosas a la hora de ir a dormir esta noche.

En el caso del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, es menester actuar con mucho tacto, cautela y discreción en todas tus actividades laborales pues debido a la influencia del día cúspide, tiendes a desorganizarte y eso puede causar dilaciones en tu trabajo. Procediendo con determinación no habrá nada que lamentar. Organízate al máximo para no tener dificultades en un viaje de negocios en el que podrías perder dinero si no haces las cosas como debes. La forma en que pongas tus condiciones serán las que te darán el éxito anhelado y el desenvolvimiento económico que está esperando por ti a partir de este período que comenzará desde mañana bajo la égida de un signo de tu elemento y que será formidable.