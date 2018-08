Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario la influencia directa de Venus, es lo mejor que podía pasarte este lunes. Si te has sentido ansioso en estos días, considera la posibilidad de tener una mascota que no te cause muchos problemas, pero que te sirva de compañía y te ayude a descargar energías nerviosas de manera positiva. Esta semana laboral será algo movida y deberás tomar medidas extras para terminar a tiempo un trabajo difícil. Podrás concluirlo y al hacerlo experimentarás una gran sensación de satisfacción personal. Mercurio, directo, imparte un toque creativo a lo que haces. Para ganar más deberás invertir y toda empresa implica riesgos, no hay nada ciento por ciento seguro, pero vale la pena el intento.